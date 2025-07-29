Düzce'de Motosiklet ile Çekici Çarpıştı: 1 Yaralı

Düzce'de yola ansızın çıkan çekici ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Öztürkler Kavşağını geçince meydana geldi. Alınan bilgilere göre D-100 karayolu Sakarya istikametinden Bolu istikametine seyir halinde olan 81 AEH 519 plakalı motosiklet, sanayiden D-100 karayoluna ansızın çıkan çekici araç ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güzergahta seyir halinde olan bir başka otomobilin araç içi kamerasına an be an yansıdı. Görüntülere göre güzergahında seyir halinde olan motosikletin önüne çekici biran da çıkınca motosiklet ile çekici çarpışması ve motosiklet sürücüsünün savrulması görülüyor. - DÜZCE