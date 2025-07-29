Düzce'de Motosiklet ile Çekici Çarpıştı: 1 Yaralı

Düzce'de Motosiklet ile Çekici Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de meydana gelen kazada, motosiklet ile bir çekici araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay anı araç içi kamerasına yansıdı.

Düzce'de yola ansızın çıkan çekici ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Öztürkler Kavşağını geçince meydana geldi. Alınan bilgilere göre D-100 karayolu Sakarya istikametinden Bolu istikametine seyir halinde olan 81 AEH 519 plakalı motosiklet, sanayiden D-100 karayoluna ansızın çıkan çekici araç ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güzergahta seyir halinde olan bir başka otomobilin araç içi kamerasına an be an yansıdı. Görüntülere göre güzergahında seyir halinde olan motosikletin önüne çekici biran da çıkınca motosiklet ile çekici çarpışması ve motosiklet sürücüsünün savrulması görülüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
550 milyonluk operasyon! 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu

550 milyonluk operasyon! 5 villa, 21 lüks araç ve arazilere el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi

Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'na bir şok daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.