Düzce'de Kurban Kesimi Sırasında 92 Kişi Yaralandı

Düzce'de Kurban Kesimi Sırasında 92 Kişi Yaralandı
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Düzce'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan 92 kişi, çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu. Yaralanmalar en çok el, ayak ve bacak bölgelerinden yaşandı. Acil servislerde müdahale edilen yaralılar, tedavi sonrası taburcu edildi.

Düzce'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan 92 kişi, sabah saatlerinden itibaren kentteki hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde kurbanlık hayvanlarını kendileri kesmeye ya da kesime yardımcı olmaya çalışan bazı vatandaşlar, kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan kişiler, sabah saatlerinden itibaren çeşitli hastanelere başvurdu. Acil servislerde müdahale edilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurban kesimi sırasında dananın kendisini sıkıştırdığını belirten bir vatandaş, "Kurban kesimi esnasında dana sıkıştırdı. Kolumun üzerinde deriyi sıyırdı. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Kendi hayvanlarını keserken yaralanan Ferhat Ergin ise, "Hayvanı keserken bıçağın burnu kaydı, bacağıma geldi. Doktorlar önemli bir sorun olmadığını söyledi, dört dikiş attılar. Allah nasip ederse eve gidince çalışmaya devam edeceğiz. Çok ağır iş yapamam ama parçalama işini halledeceğim. Zaten hayvanlar bizim kendi hayvanlarımız" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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