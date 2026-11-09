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Düzce'de kontrolden çıkan otomobil beton bloklara çarptı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Düzce'de kontrolden çıkan otomobil beton bloklara çarptı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı
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Düzce'de Kaynaşlı-Düzce yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki beton bloklara çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, ağır yaralı bir kişinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi ve inceleme başlatıldı.

Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan beton bloklara çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynaşlı-Düzce yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynaşlı'dan Düzce istikametine seyir halinde olan S.T. idaresindeki 81 DG 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton bloklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada H.T. (65), S.T. (48), H.T. (48) ve A.T. (9) yaralandı. Kazada ağır yaralanan H.T. (60)'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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