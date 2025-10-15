Düzce'de Kaybolan Şahıs İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Düzce'de bir şahıstan haber alamayan yakınları jandarma ve AFAD ekiplerinden destek istedi. Şahsı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Olay, Cumayeri Hamascık köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Basri Odabaş'ın ailesi durumundan endişe edince Jandarma ve AFAD ekiplerinden destek istedi. Bölgeye ulaşan ekipler en son görüldüğü noktadan itibaren arama çalışmalarına başladı. - DÜZCE