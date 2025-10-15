Düzce'de Kaybolan Şahıs İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Düzce'nin Cumayeri Hamascık köyünde, akşam saatlerinden beri kaybolan 55 yaşındaki Basri Odabaş için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.
Düzce'de bir şahıstan haber alamayan yakınları jandarma ve AFAD ekiplerinden destek istedi. Şahsı bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Olay, Cumayeri Hamascık köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Basri Odabaş'ın ailesi durumundan endişe edince Jandarma ve AFAD ekiplerinden destek istedi. Bölgeye ulaşan ekipler en son görüldüğü noktadan itibaren arama çalışmalarına başladı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa