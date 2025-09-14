Haberler

Düzce'de Kaçakçılığa Geçit Yok: 3.8 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Düzce'de Kaçakçılığa Geçit Yok: 3.8 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, son bir hafta içerisinde kaçak makaron kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonlarda 3 milyon 800 bin adet makaron ele geçirdi. 6 olaya müdahale edildi, 6 kişi işlem yapıldı ve 1 şahıs tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 3 milyon 800 bin adet makaron ele geçirildi.

Düzce'de güvenlik güçleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 6 olaya müdahale edilirken, 6 kişi hakkında işlem yapıldı, 1 şahıs tutuklandı. Yapılan operasyonlarda ise 3 milyon 800 bin adet makaron ele geçirildiği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi

Adres bu kez Türkiye değil! Şehrin göbeğinde ücretsiz yemek izdihamı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel 'bomba' diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var

Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.