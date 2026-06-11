Düzce'de güvenlik ve asayiş tedbirleri masaya yatırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda değerlendirildi.

Düzce'de güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda ele alındı. Vali Mehmet Makas'ın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile gerçekleştirdiği toplantıda, il genelinde uygulanan güvenlik tedbirleri, kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin artırılmasına yönelik mevcut uygulamalar gözden geçirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı