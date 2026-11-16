Düzce'de güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı

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DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelinde alınan güvenlik tedbirleri ele alındı.

Düzce'de huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Kılıç da katıldı. Toplantıda, il genelinde uygulanan güvenlik tedbirleri ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı