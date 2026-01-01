Gazetecilerden polislere yeni yıl sürprizi

Düzce'de görev yapan gazeteciler, polislere sürpriz yaparak yeni yıllarını çikolatayla kutladı.

Düzce'de yerel haber kanallarında ve ulusal haber ajanslarında görev alan gazeteciler yeni yılda polislere sürpriz yaptı. Konuralp bölgesinde uygulama yapan polis ekiplerine gazeteciler tatlı ikram ederek yeni yıllarını kutladı. Düzce'de gazetecilik yapan Ahmet Çelik, "Her yıl başında olduğu gibi yine kentin asayiş ve güvenlik uygulamalarını yerinde takip etmek üzere yılbaşını güvenlik güçleri ile beraber geçiriyoruz. Biraz önce Sayın Valimiz Selçuk Arslan kolluk kuvvetinin ziyaret ettiği noktada basın mensuplarıyla bir araya geldik bizlerede çikolata ikramında bulundu. Sayın Valimizin bu ikramını yine yılbaşında görevi başında giren polis memurlarına ikram etmek üzere çevirme noktasına geldik" şeklinde konuştu. - DÜZCE