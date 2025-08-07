Düzce'de Fındık İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 8 Yaralı

Düzce'de Fındık İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce’de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyü ile Subaşı köyü arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, fındık tarlasına fındık işçisinin taşındığı traktörün römorku devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırdı. 8 kişinin yarandığı durumlarının iyi olduğu öğrenilen kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci, Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: Hangi depoda bekliyor

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: Hangi depoda bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.