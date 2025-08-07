Düzce'de Fındık İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 8 Yaralı

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyü ile Subaşı köyü arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, fındık tarlasına fındık işçisinin taşındığı traktörün römorku devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırdı. 8 kişinin yarandığı durumlarının iyi olduğu öğrenilen kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE