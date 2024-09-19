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Düzce'de Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 22 Yaralı

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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 22 kişi yaralandı. 4 yaşındaki Hümeyra'ya sağlık ekipleri özel ilgi gösterdi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan 4 yaşındaki Hümeyra'ya sağlık ekipleri özel ilgi gösterdi. Minik kızı teskin eden UMKE görevlisi, "Benim de kızım var. Sakin ol, sana zarar vermeyeceğim" diyerek olay yerinde tedavi etti.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metreden şarampole uçtu. Kazada 6'sı ağır 22 kişi yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde annesiyle birlikte ambulans bekleyen 4 yaşındaki Hümeyra A.'ya UMKE ekipleri müdahale etti. Bir görevli, "Benim de kızım var. Sakin ol, sana zarar vermeyeceğim" küçük kızı teskin etmeye çalıştı. Minik kız artık yürüyemeyeceğini düşünürken, UMKE personelleri film çekilmesinin ardından ayağındaki sargının alınacağını belirtti.

Annesinin elini bir an olsun bırakmak istemeyen Hümeyra'yı, güneşten korumak isteyen 112 personeli, yeleği ile gölgelik yaptı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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