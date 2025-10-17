Düzce'de Elektrikli Araç Devrildi: Sürücü Yaralandı

Düzce'de kaldırıma çıkarken devrilen elektrikli aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Öztürkler Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Olimpiyat kavşağı istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan İsmail E. idaresindeki elektrikli araç, kaldırıma çıkmak isterken köşeye çarpıp devrildi. Sürücü kabininde sıkışan İsmail E. için bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinde itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE