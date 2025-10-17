Haberler

Düzce'de Elektrikli Araç Devrildi: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Düzce'de bir elektrikli aracın kaldırıma çıkarken devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce'de kaldırıma çıkarken devrilen elektrikli aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Öztürkler Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Olimpiyat kavşağı istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan İsmail E. idaresindeki elektrikli araç, kaldırıma çıkmak isterken köşeye çarpıp devrildi. Sürücü kabininde sıkışan İsmail E. için bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinde itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
