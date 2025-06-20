Düzce'de Denizde Boğulan Genç Sağlıkçının Acı Hikayesi

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Düzce'de Denizde Boğulan Genç Sağlıkçının Acı Hikayesi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren 29 yaşındaki acil tıp teknisyeni Mahsun Yayasit, rip akıntısına kapılarak boğuldu. Olay sonrası sağlık ekipleri gencin cansız bedenine ulaştı.

Düzce'de denize giren genç sağlıkçı boğuldu

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren 29 yaşındaki acil tıp teknisyeni, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Akçakoca ilçesi Çayağzı plajında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Acil Tıp Teknisyeni Mahsun Yayasit (29), serinlemek için girdiği Çayağzı plajında yüzmeye başladı. Rip akıntısına kapılan genç bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışmaları yaparak genci buldu. Yayasit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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