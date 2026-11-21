Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda yağış ile birlikte kazalarda peş peşe geldi. İlk kaza öğle saatlerinde Ankara istikametinde Gölyaka gişeler mevkiine yakın bölgede, ikinci kaza ise Gümüşova rampaları İstanbul istikametinde meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk kazada H.K. ile A.K. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. İkinci kazada ise S.G. ile E.A. yaralandı yararılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı