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Düzce'de 6 ayda aranan 443 hükümlü yakalandı

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, 2026'nın ilk 6 ayında düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında toplam bin 389 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 443 hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2026 yılının ilk 6 ayında aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda, haklarında toplam bin 389 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 443 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılının ilk 6 ayında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmaların bilançosunu açıkladı. 1 Ocak 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 'kasten öldürme', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında haklarında toplam bin 389 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 443 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yakalanan hükümlüler arasında 2 kişinin 30 yılın üzerinde, 6 kişinin ise 20 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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