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Düzce'de 274 sentetik ecza ele geçirildi, 9 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı

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Düzce'de 274 sentetik ecza ele geçirildi, 9 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı
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Düzce'de polis ekiplerince Hamidiye Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 274 adet Lyrica sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve 9 suç kaydı bulunan 27 yaşındaki şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 274 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve 9 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hamidiye Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan aramada 274 adet Lyrica isimli sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda, 9 suç kaydı bulunan M.B.Y. (27) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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