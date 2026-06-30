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Düzce'de aranan 58 kişi yakalandı 25'i tutuklandı

Düzce'de aranan 58 kişi yakalandı 25'i tutuklandı
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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin 22-28 Haziran tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 22 bin şahıs sorgulandı, aranan 58 kişi gözaltına alındı, 25'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 22 bin şahıs sorgulandı, aranan 58 şahıs yakalandı, 25'i tutuklandı.

Düzce'de güvenlik güçleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için denetimler aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından 22-28 Haziran tarihleri arasında yapılan uygulamada 22 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 58 kişi gözaltına alınırken, 25 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan şok denetimlerde ayrıca 1 adet tabanca, 83 adet mermi, 2 adet av tüfeği, 5 kuru sıkı tabanca, 5 adet şarjör, 2 kartuş ve 1 adet kesici delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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