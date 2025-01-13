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Düzce'de 2024'te Trafik Kazalarında 27 Kişi Hayatını Kaybetti

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Düzce'de 2024 yılında meydana gelen 2 bin 785 trafik kazasında 27 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 323 kişi yaralandı. Kazaların başlıca nedenleri arasında hız kurallarına uyulmaması ve dikkat eksikliği bulunuyor.

Düzce'de kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti 2 bin 323 kişi yaralandı

DÜZCE - Düzce'de 2024 yılında 2 bin 785 trafik kazasında 27 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan D-100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Düzce'de 2024 yılında bin 455 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası, bin 330 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 27 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Kaza nedenleri arasında araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak ve arkadan çarpma başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Yetkililer sürücülerin hız kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıda bulundu. 2025 yılında da uygulamaların artarak devam edeceği bildirildi.

Düzce'de 2024'te Trafik Kazalarında 27 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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