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995 araç sürücüsüne ceza yazıldı

995 araç sürücüsüne ceza yazıldı
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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 18 bin araç ve motosiklet kontrol edildi. Kusurlu görülen 995 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 15 alkollü sürücüye işlem yapıldı ve 209 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 18 bin araç ve motosiklet denetlenirken, kusurlu görülen 995 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri tarafından 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 18 bin araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 995 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken alkollü araç kullanan 15 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 209 araç trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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