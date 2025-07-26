Düzce'de 1 Ton Kaçak Orman Ürünü Ele Geçirildi
Düzce'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye uygulamasında, bir minibüste 1 ton kaçak orman ürünü ele geçirildi. Olayda bir kişi yakalanırken, araç yediemin otoparkına teslim edildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada 1 ton kaçak orman ürünü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen devriyede durdurulan minibüsün içinde kaçak orman emvali olduğu tespit edildi. Olayda bir kişi yakalanırken, araç yediemin otoparkına teslim edildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa