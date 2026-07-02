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Malatya'da "dut ağacı" kavgasında 2 tutuklama

Malatya'da 'dut ağacı' kavgasında 2 tutuklama
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde akraba iki aile arasında dut ağacı yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralanmış, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştır.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde akraba iki aile arasında dut ağacı nedeniyle çıkan, 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesi'nde akraba iki aile arasında dut ağacı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmüş, olayda F.Y., H.B.Y. ile seken saçmaların isabet ettiği T.Y. yaralanmıştı.

Olayın ardından jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler İ.Y. ile H.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.Y. ile H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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