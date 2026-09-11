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Düşürdüğü çantasına kavuşan yaşlı kadın polislere para verip çay ikram etmek istedi

Düşürdüğü çantasına kavuşan yaşlı kadın polislere para verip çay ikram etmek istedi
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Karaman’da elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken çantasını düşüren yaşlı kadının imdadına akaryakıt istasyonu çalışanı ve polis ekipleri yetişti.

Karaman'da elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken çantasını düşüren yaşlı kadının imdadına akaryakıt istasyonu çalışanı ve polis ekipleri yetişti. Çantasına eksiksiz kavuşan kadının polis ekiplerine çay içmeleri için 200 lira teklif etmesi yürekleri ısıttı.

Olay, Yeşilada Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Gümüş (67), 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken çantasını yola düşürdü. Bu sırada durumu fark eden akaryakıt istasyonu çalışanı Muhammed Arda Çarman (20), yola düşen çantayı alarak durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekibi, çantadan çıkan kimlikten yaptıkları sorguyla Ayşe Gümüş'e telefonla ulaştı. Yapılan görüşmenin ardından polis ekibi çantayı yaşlı kadına teslim etti. Öte yandan, çantanın düşme anı ve istasyon çalışanının çantayı bulması güvenlik kamerasına yansıdı.

"Hiçbir eksiğim yok, şu 200 lirayı alın benim için bir çay için"

Çantasına kavuştuğu için büyük sevinç yaşayan ve polis ekiplerine çay içmeleri için 200 lira vermek isteyen Ayşe Gümüş, yaşadıklarını anlatarak, "Hastaneden geliyordum. Salçalık malzemeleri almak için pazara geldim. Bir kasa domates ve biber aldım. Telefonu pazarda unutmuşum. Eve geldiğimde fark ettim. Hemen aldıklarımı eve koydum. Telefonu bulmak için pazara geldim ve telefonumu buldum. Eve giderken çantayı düşürmüşüm. Eve gittiğimde çantamın olmadığını gördüm. Sonra çantayı aramaya yola tekrar çıktım. Hiçbir eksiğim yok. Allah razı olsun. Şu 200 lirayı alın benim için bir çay için. Çok teşekkür ederim. Çok üzülmüştüm. Çok teşekkür ederim hepinize" diye konuştu. Polis memuru ise yaşlı kadının teklifini reddederek, "Çok teşekkür ederiz. Biz sizin işinizi gördük, size çantanızı güvenli bir şekilde ulaştırdık" dedi.

Çantayı bularak polise teslim eden Muhammed Arda Çarman ise, "Çanta düştü. Çantayı aldım kimliğe baktım. Kimliği gördükten sonra polisi aradım. Polis ekibi çantayı teyzeye teslim etmiş, sağ olsunlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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