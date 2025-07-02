Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz

Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
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Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
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Bayburt'ta dağa çarpan M20J tipi tek motorlu uçağı arama çalışmaları sürerken, yolcu Hicran Kaya'nın telefonla acil çağrıda bulunduğu ortaya çıktı. Kaya'nın telefon görüşmesinde, "Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz" dediği öğrenildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci'nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Trabzon- Bayburt sınırında dağa çarparak düştü. Pilot Demirci'nin, Sivrihisar'dan Rize'ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya'nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına bir askeri helikopter katılırken, çevre illerdeki AFAD ekipleri de destek verdi.

"YARDIM EDİN ÖLÜYORUZ"

Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, "Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz" diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu ifade etti. Arama-kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

"PİLOT TEK BAŞINA DÜNYA TURUNA ÇIKTI"

Öte yandan Pilot Mehmet Demirci'nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi. Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci'nin Rize'de yolcusu Hicran Kaya'yı bırakıp, seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi. Pilot Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

noluyo ya

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