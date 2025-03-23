Dur' ihtarına uymayarak polisi şehit eden alkollü sürücüye müebbet hapis

Samsun'da karıştığı trafik kazası sonrası kaçarken, kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarparak şehit olmasına yol açan alkolü sürücü, yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde geçen yıl 5 Mart gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Boztürk, 55 SA 335 plakalı aracıyla Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Ankara yolu üzerinde maddi hasarlı kazaya karışıp Ankara yönüne kaçtı. Olay polise haber verildi. Havza ilçesinde yol uygulaması yapan Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Orhan Mutlu (46), kaçan aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan Özgür Boztürk, aracıyla yaya polis memuru Mutlu'ya çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrularak polis aracının ön camının üzerine düşen polis memuru Orhan Mutlu, olay yerinde şehit oldu. Polis aracında bulunan aynı yerde görevli polis memuru Ali Suat Vanlı da hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden kaçan araç sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücünün 1,86 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücü Özgür Boztürk hakkında Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Geçtiğimiz cuma günü görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanık Özgür Bozkurt mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN