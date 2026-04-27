'Dur' ihtarına uymayan sürücülere toplam 582 bin 431 lira ceza kesildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yaptığı trafik denetimlerinde 'Dur' ihtarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Sorgun ilçesindeki denetimlerde Çiğdemli Beldesi girişinde tespit edilen sürücü kontrol noktasında durmayarak kaçtı. Daha sonra yakalanan sürücü hakkında çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 227 bin 719 lira idari yaptırım uygulandı, sürücü belgesi 60 gün süreyle alındı ve araç 60 gün trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı uygulamada 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Saraykent ilçe merkezinde yakalandı. Sürücünün 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü hakkında alkollü araç kullanmak ve diğer trafik ihlalleri nedeniyle 354 bin 712 lira idari yaptırım uygulandı, sürücü belgesi 5 yıl 2 ay süreyle geçici olarak alındı ve araç 60 gün trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - YOZGAT

