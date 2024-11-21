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Eskişehir'de Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlaması

Eskişehir'de Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlaması
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, 'Dünya Çocuk Hakları Günü' kapsamında Odunpazarı'ndaki Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu'nu ziyaret etti. Jandarma ekipleri, öğrencilere jandarma maskotu ve köpek eşliğinde etkinlikler düzenleyerek meslek tanıtımı yaptı ve hediyeler dağıttı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından 'Dünya Çocuk Hakları Günü' çerçevesinde bir ilkokula ziyaret gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde 'Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle Odunpazarı İlçesi'nde bulunan Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu ziyaret edildi. Ziyarette, öğrencilere jandarma maskotu ve köpek unsurları eşliğinde, jandarmanın imkanları ve kabiliyetleri sergilendi. Ayrıca jandarma personelleri tarafından sınıflar ziyaret edilerek meslek tanıtımı yapıldı, öğrencilere hediyeler dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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