Eskişehir'de Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlaması

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından 'Dünya Çocuk Hakları Günü' çerçevesinde bir ilkokula ziyaret gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde 'Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle Odunpazarı İlçesi'nde bulunan Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu ziyaret edildi. Ziyarette, öğrencilere jandarma maskotu ve köpek unsurları eşliğinde, jandarmanın imkanları ve kabiliyetleri sergilendi. Ayrıca jandarma personelleri tarafından sınıflar ziyaret edilerek meslek tanıtımı yapıldı, öğrencilere hediyeler dağıtıldı. - ESKİŞEHİR