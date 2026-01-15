Haberler

Nevşehir'de dünürünü öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, dünürü Mehmet Ö.'yü pompalı tüfekle vurarak öldüren Sıddık Ü., tutuklu yargılandığı mahkemede savunma yaptı. Sanık, olayda tahrik olduğunu ve pişmanlık duyduğunu belirtti. Duruşma, sanığın akıl sağlığının kontrolü için ertelendi.

Geçtiğimiz ağustos ayında Kozaklı ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, dünür oldukları öğrenilen Mehmet Ö. (73) ile Sıddık Ü. (78) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Sıddık Ü.'nün pompalı tüfekle ateş açması sonucu Mehmet Ö. hayatını kaybetmişti. Şüpheli, olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan sanık Sıddık Ü., taraf avukatları ile maktulün yakınları katıldı.

Sanık Sıddık Ü. savunmasında hayatını kaybeden dünürü Mehmet Ö.'nün kendisine ait bahçeye zarar verdiğini ve olay günü tahrik edildiğini ileri sürdü. Sıddık Ü ifadesinde, "Av tüfeği ile yanlarına gittim. Evlerinin bahçesinde rastgele, hedef gözetmeksizin ateş açtım. Mehmet Ö. kaçarken vurulup yere düştü. Eşi Zehra Ö. korkup garaja kaçtı. Hanımıyla herhangi bir husumetim yoktu. Olaydan sonra eve gidip polisi arayacaktım ancak ben aramadan kapıda polisleri görünce teslim oldum. Bu duruşmada bulunan herkesten özür diliyorum. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim" dedi.

Müşteki olarak dinlenen Zehra Ö. ise olay günü eşi Mehmet Ö. ile birlikte evlerinin bahçesinde halı yıkadıklarını, sanık Sıddık Ü.'nün elinde tüfekle küfür ve hakaretler ederek kendilerine doğru koştuğunu söyledi. Eşinin sanığı tahrik etmediğini ifade eden Zehra Ö., "Eşim hastaydı. İlk kurşunla yere yığıldı, ardından 3-4 el daha ateş etti. Kaçma şansı yoktu. Ben garaja kaçtım, garaj kapısını tekmeledi ve kapıya da ateş açtı. Amacı bizi öldürmekti. Bahçesindeki ağaçlara da zarar vermedik" diye konuştu.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanık Sıddık Ü.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı şubat ayına erteledi. Ayrıca sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine hükmedildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
