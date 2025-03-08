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Dubaya saldıran pitbullun sahibine okkalı ceza

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İstanbul Bebek'te ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek kaldırımdaki dubaya saldırdı. Isırdığı dubayı bırakmayan köpeği gezdiren Fatma Ü.'ye 76 bin lira para cezası uygulandı.

Beşiktaş Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde 3 Mart Pazartesi günü Fatma Ü.'nün (35) ağızlıksız şekilde dışarıya çıkardığı pitbull cinsi köpek kaldırımdaki dubaya saldırdı.

Köpeğin ısırdığı dubayı dakikalarca bırakmadığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra hızla yayılması üzerine çalışma başlatıldı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, köpeği gezdiren kişinin kimliğini tespit etti.

AYNI SUÇTAN KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Köpeği ağızlıksız gezdiren Fatma Ü. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan kadına 'hayvanın tehlikeyi yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' maddesinden 76 bin 173 lira idari para cezası uygulandı. Fatma Ü.'nün daha önce de aynı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Dubaya saldıran pitbullun sahibine okkalı ceza
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayça Elal - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

kopegi elinden almak için ille de birinin parçalanması mi gerek! zaten sabıkalı

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıFerit Er:

? nden alup itlaf edeceksiniz cunku onitler normal kopek degil

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
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