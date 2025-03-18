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Kraliçe tacıyla drift atan sürücüye ceza yağdı

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde drift atan bir sürücü yaptığının bedelini çok ağır ödedi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücünün ehliyetine el konulurken, 48 bin lira para cezası uygulandı.

Kadıköy'de otomobili ile drift attığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan sürücü M.N.Ç.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken,48 bin TL ceza uygulandı. Genç kadının drift attığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde otomobili ile drift atarak görüntülerini "Anne babamla nasıl tanıştınız ?. Caddede yanlarken onun aracına çarptım" sözlerini yazarak sosyal medya hesabında paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekiplerince yapılan çalışmada, trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşan araç sürücüsün M.N.Ç. olduğu tespit edildi. Sürücüye yapmış olduğu ihlallere göre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Trafik kurallarıyla ilgili yasaklara uymamak', 'Drift atmak', 'Saygısızca araç kullanmak' maddeleri uyarınca toplam 48 bin 378 lira para cezası uygulandı ve sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Kraliçe tacıyla drift atan sürücüye ceza yağdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAmokachi:

Bunun ehliyetine el koysan ne olur? 40 küsür bin lira da ceza. Ben ödeyeyim ne olacak...

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Haber YorumlarıSahin Sahin :

60 Gün deyil, 6 sene ehliyetine el konulmaliydiki caydirici ve ibret olsun. Bu cezalarda soytarilar daha cok azar.

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