Drift atan sürücüye 49 bin 392 lira ceza

Kahramanmaraş'ta bir sürücü, site içerisinde drift yaparken tespit edilerek 49 bin 392 lira cezai işleme tabi tutuldu ve ehliyetine 2 ay el konuldu.

Kahramanmaraş'ta bir site içerisinde otomobiliyle drift atan sürücüye 49 bin 392 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler son bir haftada, 24 bin 933 araç ve sürücü kontrol etti. Ekipler, Dulkadiroğlu ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan Y.S.O.'yi de (21) tespit etti. Şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi gereğince 49 bin 392 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine ve otomobile 2 ay el konuldu.

Sürücü hakkında ayrıca adli işlem de başlatıldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

