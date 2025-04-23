Down Sendromlu Efekan'a Jandarmadan Sıcak Ziyaret

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri down sendromlu Efekan Gürkan'ı evinde ziyaret ederek çok sevdiği jandarma aracına bindirip birlikte devriye attı.

Nazilli ilçesinde ikamet eden Down sendromlu Efekan Gürkan annesi ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek jandarmaya olan sevgisini dile getirdi. Nazilli İlce Jandarma Komutanlığı da bu duruma duyarsız kalmadı. Görevlendirilen Jandarma personeli Efekan'ı ikametinde ziyaret etti. Ekipler Efekan'a hediye edilen kamuflaj giydirilerek Nazilli içerisinde kısa bir süre araçla devriye attı. Efekan'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN