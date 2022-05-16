Genç kadın darbedilince olanlar oldu! Vatandaş, saldırganı döverek etkisiz hale getirdi - Haberler

Bursa'nın Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde yaşanan olayda, bir kadının sokak ortasında yanındaki kişi tarafından darbedildiğini gören vatandaşlar adamı etkisiz hale getirerek uzaklaştırmaya çalıştı.

VATANDAŞLAR GENÇ KADINI SAKİNLEŞTİRDİ

Darp edilen kadın ise yine çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa