Dörtyol'da trafik kazası sonrası otomobil yanmaya başladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası yanmaya başlayan otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde S.A. ve S.C. idaresindeki iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlardan 01 ADG 922 plakalı Honda marka olan alev alev yanmaya başladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY