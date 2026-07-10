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Dörtyol'da samanlık yangını

Dörtyol'da samanlık yangını
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın; Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan bir ahırın samanlığında yaşandı. Samanlık yangınına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangının çevreye sıçramasını önledi.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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