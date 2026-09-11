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Dörtyol’da otomobil yangını

Dörtyol’da otomobil yangını
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Hatay’da otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Hatay'da otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın; Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motorundan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirilen otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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