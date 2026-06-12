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Dörtyol'da kapsamlı denetim

Dörtyol'da kapsamlı denetim
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Hatay Dörtyol'da emniyet ekipleri, motosiklet tamircileri, yedek parça satıcıları, internet kafe ve oyun salonlarına yönelik denetim yaptı. 23 iş yeri ve 5 internet kafe denetlenirken, hacizli ve şase numarası kazınmış 2 motosiklet ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren motosiklet tamircileri, yedek parça satışı yapan iş yerleri, internet kafeler ve oyun salonlarına yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalarda 23 motosiklet tamircisi ve yedek parça satışı yapan iş yeri ile 5 internet kafe ve oyun salonu denetlendi. Ekipler ayrıca 129 şahıs ve 153 motosiklet üzerinde sorgulama yaptı.

Denetimler sonucunda hacizli ve yakalamalı olduğu tespit edilen 1 motosiklet ile şase numarasının kazındığı belirlenen 1 motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen araçlarla ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele kapsamında denetim ve uygulamaların ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBaran Kabadayı:

denetim yapılması olumlu ama bu tür operasyonlar düzenli olması gerekir sadece bir kez değil

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Haber YorumlarıBurcu Yılmaz:

iyi yapılmış bu denetim böyle işlerin kontrolü sıkı tutulması lazım ama bakalım sonrasında ne olacak

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Haber YorumlarıGamze Yılmaz:

ya ne güzel işte emniyet ekipleri bi hareket yapıyo herkes de aynı şeyi konuşuyo devlet kötü diye ama işte görüyürsünüz bunların işi vardır yahu

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