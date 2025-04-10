Dörtyol'da Dikkatsiz Sürücü Motosiklet Kazasına Sebep Oldu

Dikkatsiz sürücünün kapıyı açmasıyla motosikletteki 2 kişi yere yığıld: O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir aracın sürücüsünün kontrolsüz şekilde kapıyı açması ile kapıya çarpan motosiklet üzerindeki 2 kişi yer yığıldı. Motosiklet üzerindeki 2 kişinin yaralandığı anlar kamerada.

Edinilen bilgiye göre kaza; Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Seyir halinde olan motosiklet, park halindeki bir aracın sürücüsünün kapıyı açmasıyla kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi dengesini kaybederek yere düştü. Kazada hafif yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.