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Dörtyol'da bahçe yangını

Dörtyol'da bahçe yangını
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bahçelik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında bahçe zarar gördü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana sıçramadan kontrol altındı.

Yangın, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçelik alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. Yangında bahçe zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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