Dörtyol'da 80 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Dörtyol'da 80 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, komşuları tarafından ulaşamayan 80 yaşındaki Mücahit Kimyon'un evinde ölü bulunduğu bildirildi. Olayın doğal nedenlerle meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor, ancak kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde komşularının ulaşamadığı 80 yaşındaki Mücahit Kimyon evinde ölü bulundu.

Olay, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi, Evren Petrol civarında bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Mücahit Kimyon'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelere göre olayın doğal nedenlerle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde

Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha

Gece yarısı Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! İşte ilk kare
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.