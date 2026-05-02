Dörtyol'da 12 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hatay'da çeşitli suçlardan 12 yıl 10 ay aranan şahıs Dörtyol'da yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; hırsızlık, tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından toplam 12 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan B.A. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı