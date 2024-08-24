Dönerciyi canlı yayında kurşun yağmuruna tuttular! Videoyu izleten ise bambaşka bir ayrıntı
Şanlıurfa'da TikTok hesabından canlı yayın bir dönerci, müşterisinin siparişini hazırlarken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda dönerci vurularak yere düşerken, o sırada dönerinin hazırlanmasını bekleyen kadının sakinliği dikkat çekti.
Şanlıurfa'da bir dönerci, canlı sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Dönerinin olmasını bekleyen bir kadın müşterinin sakinliği ise dikkat çekti.
DÖNERCİ CANLI YAYINDA SALDIRIYA UĞRADI
Şanlıurfa'da korku dolu anlar yaşandı. Tiktok hesabından canlı yayın yapan bir dönerci, bir kadın müşterisinin siparişini hazırlarken, silahlı saldırıya uğradı. Dönerci, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.
KADININ SAKİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar hemen vurulan şahsın yardımına koştu. O sırada dönerinin hazırlanmasını bekleyen kadının sakinliği ise dikkat çekti.
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