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Dönerciyi canlı yayında kurşun yağmuruna tuttular! Videoyu izleten ise bambaşka bir ayrıntı

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Şanlıurfa'da TikTok hesabından canlı yayın bir dönerci, müşterisinin siparişini hazırlarken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda dönerci vurularak yere düşerken, o sırada dönerinin hazırlanmasını bekleyen kadının sakinliği dikkat çekti.

Şanlıurfa'da bir dönerci, canlı sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Dönerinin olmasını bekleyen bir kadın müşterinin sakinliği ise dikkat çekti.

DÖNERCİ CANLI YAYINDA SALDIRIYA UĞRADI

Şanlıurfa'da korku dolu anlar yaşandı. Tiktok hesabından canlı yayın yapan bir dönerci, bir kadın müşterisinin siparişini hazırlarken, silahlı saldırıya uğradı. Dönerci, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

KADININ SAKİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar hemen vurulan şahsın yardımına koştu. O sırada dönerinin hazırlanmasını bekleyen kadının sakinliği ise dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Şanlıurfa Şanlıurfa 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

SøftAlmila Merhaba Ponçiklerim UwU:

kadın ne sakini şokta anlayamadı olayı

19
0
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A B:

Yeni Teksas doğuda batıda olmayan türlü çeşit silah var

15
0
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Seydo:

Kadın şoka gitmiş sakinliği dikkat çekti diyor. Habercimisiniz anaokul talebesi mi anlamadım ki.

12
1
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Mazlum DOĞAN:

Kadın Suriyeli ondan dolayı alışmış böyle silah sesine

4
4
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Sihirbazın Çırağı:

Uyanış sancısı olabilir; bu kadar silahlanmanın olduğu yerde gerçekleşecek olan sadece ve sadece bir devrimdir.

2
3
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