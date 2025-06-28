Döner zincirine FETÖ soruşturmasında 32 kişi tutuklandı

Döner zincirine FETÖ soruşturmasında 32 kişi tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TMSF'nin kayyum atadığı döner zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 32 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TMSF'nin kayyum atadığı Maydonoz zincirine yönelik yürütülen "FETÖ" soruşturması sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 32 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TMSF'nin kayyum atadığı döner zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması devam ediyor.

Döner zinciri yetkililerinin kendi hesaplarından ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağlarını arttırmak, örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye "bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç vb.. açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

32 KİŞİ TUTUKLANDI

Döner zincirinin kimi şubelerinin ortaklık bilgisi ve SGK kaydı olmayan geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladıkları tespit edilirken; soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme de yaşandı.

Soruşturma kapsamında 32 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Bir döner zincirine şubat ve mayıs aylarında iki operasyon yapılmış, döner zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı iddia edilen, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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