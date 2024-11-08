Üye Girişi
Haberler

Donald Trump'tan ABD tarihine geçen atama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Susie Wiles'ı Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak atadı. Wiles, Beyaz Saray'ın ilk kadın özel kalem müdürü olacak.

ABD'de ikinci kez başkan olarak koltuğa oturacak olan Donald Trump, yönetimindeki isimleri belirlemeye başladı. Trump, seçimi kazanmasında önemli bir etkisi olan kampanya eş başkanı 67 yaşındaki Susie Wiles'ı özel kalemi seçerek ABD tarihinde bir ilke imza attı. Wiles, ABD tarihindeki ilk kadın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlayacak.

"HAK EDİLMİŞ BİR ONUR"

Trump yaptığı açıklamada, "Wiles Amerikan tarihinin en büyük siyasi zaferlerinden birini elde etmeme yardımcı oldu" dedi. Wiles'ın sert, zeki, yenilikçi ve evrensel olarak hayranlık duyulan ve saygı duyulan biri olduğunu ifade eden Trump, "Susie'nin ABD tarihindeki ilk kadın özel kalemi olması hak edilmiş bir onurdur. Ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok" şeklinde konuştu

ABD SİYASETİNDE ÖNEMLİ BİR İSİM

Susie Wiles, Amerikan siyasetinde en çok korkulan ama ismi en az bilinen bir figür olarak nitelendiriliyor. Wiles kariyerine başlamasından yaklaşık bir yıl sonra 1980 seçimlerinde önce Ronald Reagan'ın kampanyasında görev almıştı. Yaşadığı Florida eyaletinde siyasette önemli bir rol oynayan Wiles, 2010'da iş adamı olan ve çok az siyasi tecrübesi olan Rick Scott'ın yalnızca 7 aylık bir sürecin ardından Florida valisi olmasını sağlamıştı. Wiles, 2015 Cumhuriyetçi başkanlık ön seçimleri sırasında Trump ile çalışmaya başlamış ve Florida'daki kampanyasının eş başkanı olmuştu. 2016'da ise Hillary Clinton'a karşı eyalette galip gelmesini sağlamıştı. 2020'de de Trump'ın eyaletteki kampanyasını yürüten Wiles, 2022'den bu yana Trump'ın kampanyasında görev yapıyordu.

ABD'de başkanın en önemli yardımcısı olarak görülen Özel Kalem Müdürü, yönetimde önemli bir rol oynuyor. Beyaz Saray'ın yöneticisi olarak görev yapan ve başkanın programlarını oluşturmaktan sorumlu özel kalem müdürü, ayrıca başkana siyasi tavsiyelerde bulunuyor, siyasi sürecini yönlendiriyor ve denetliyor.

Donald Trump'tan ABD tarihine geçen atama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi

Ebru'ya ödenen paraya itirazı var

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı

Bakanlık avukatlarının ısrarı, mahkeme başkanını kızdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.