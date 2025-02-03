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Domuz Avında Tüfeği Kazara Ateş Alan Avcı Ağır Yaralandı

Domuz Avında Tüfeği Kazara Ateş Alan Avcı Ağır Yaralandı
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde domuz avına çıkan bir kişi, dengesini kaybederek yere düştüğü sırada tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan avcının durumu ciddiyetini koruyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde domuz avına çıkan bir kişi, dengesini kaybederek yere düştüğü sırada tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Yenice ilçesine bağlı Hacılar köyü yakınlarında meydana geldi. Domuz avına çıkan Yusuf Ü., ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla yaralanan Yusuf Ü., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Yusuf Ü., durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen avcının tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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