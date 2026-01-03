Haberler

Domaniç'te ahır yangını korkuttu

Güncelleme:
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sabaha karşı çıkan ahır yangınında, ahır ve içinde bulunan traktör ile minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde sabaha karşı çıkan ahır yangını paniğe neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Halil Gültekin'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, ahırın yanı sıra bir traktör ve minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Alevlerin kısa sürede büyüyerek çevreye yayılması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

