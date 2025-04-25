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Dolmabahçe Tüneli'nde Motosiklet Kazası: 2 Araca Çarpan Sürücü Ağır Yaralandı

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İstanbul Dolmabahçe Tüneli'nde süratli bir motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek iki araca çarptı ve ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: Motosiklet sürücüsü 2 araca çarpıp takla attı

İki araca çarpan motosikletli ağır yaralandı

İSTANBUL - Dolmabahçe Tüneli'nde süratle seyreden motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek iki araca çarptı. Kazada, ağır yaralanan motosikletli sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Şişli'de bulunan Dolmabahçe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içinde Dolmabahçe istikametine doğru süratli şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 KK 1312 plakalı Audi marka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosiklet, savrularak 34 DGC 235 plakalı Ford marka bir araca daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, motosiklet sürücüsünün çarptığı 2 araçta maddi hasar oluştu. Motosiklet ise çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle tünelde bir süre yoğun trafik meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa
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