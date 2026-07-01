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Siverek'te 18 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

Siverek'te 18 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 11 ayrı yakalama kaydı ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcılık hükümlüsü Ö.Ç.'yi Siverek'te düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında dolandırıcılık suçundan 11 ayrı yakalama kaydı ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü Siverek'te yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Ö.Ç. isimli şahsın Siverek ilçesinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı.

Yakalanan Ö.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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