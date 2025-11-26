Haberler

Dolandırıcılık ve yaralama suçlarından 37 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık ve yaralama suçlarından 37 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, 'dolandırıcılık, kasten yaralama ve başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçlarından hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
