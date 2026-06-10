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Aile sağlığı merkezindeki sedyede köpek tedavi eden doktorun skandal ifadeleri yeniden gündem oldu

Aile sağlığı merkezindeki sedyede köpek tedavi eden doktorun skandal ifadeleri yeniden gündem oldu
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Kahramanmaraş'ta aile hekimi B.I., aile sağlığı merkezindeki sedyede köpek tedavi etmesi ve sosyal medyada çocuklara yönelik nefret içerikli yorumlarıyla yeniden gündeme geldi. Hakkında daha önce soruşturma başlatılmıştı.

Kahramanmaraş'ta görevli olduğu aile sağlığı merkezindeki sedyede köpek tedavi eden ve nefret içerikli yorumlar yapan doktorun paylaşımları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aile hekimi olarak çalışan B.I., sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. 1 yıl önce aile hekimi olarak görev yapan doktor B.I.'nın görevli olduğu aile sağlığı merkezinde vatandaşların muayene olduğu sedyede tıbbi malzemeleri kullanarak hayvanları tedavi etmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

Doktor B.I.'nın sosyal medyada bazı paylaşımlara yaptığı yorumlarla yeniden gündeme geldi. Doktorun, bir çocuğun köpek saldırısına uğraması sonrası, "Çocuk geberdi mi?" şeklinde bir ifade kullanması, bir öğrencinin köpeklerden kaçarken yaşadığı kaza sonrası "Oh ne iyi olmuş" şeklinde yaptığı yorum eleştirilere neden oldu.

Öte yandan doktor B.I. hakkında daha önce soruşturma başlatıldığı, ardından görevine devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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