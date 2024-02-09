Doğubayazıt'ta Tırın Askeri Araca Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı
Doğubayazıt-İran kara yolunda meydana gelen kazada, bir tırın askeri araca çarpması sonucu 1'i askeri personel olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Doğubayazıt'ta tırın askeri araca çarpması sonucu 1'i askeri personel 4 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki Tır, Doğubayazıt-İran kara yolunun Gürbulak Gümrük Kapısı yakınlarında Hudut Bölük Komutanlığına ait bir askeri araca çarptı.
Çevredekilerin olayı ihbar etmesi üzerine, olay yerine Doğubayazıt İtfaiye ekibi, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i askeri personel 4 kişi yaralandı.
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI