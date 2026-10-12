Diyarbakır Yenişehir'de 4 otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmadı

Diyarbakır Yenişehir'de 4 otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Elazığ Bulvarı'nda aynı güzergahta 4 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluştu, kısa süreli trafik yoğunluğu tutanakların ardından normale döndü.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, aynı güzergahta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluştu.
Merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'nda seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Dakikalar içerisinde aynı güzergahta yaklaşık 50 metrelik mesafede iki otomobil daha çarpıştı. Kazalarda yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Tarafların kaza tutanaklarını tutmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı